Logitech
Logitech Optikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Optikos inžinierius bendra kompensacija in Taiwan Logitech įmonėje svyruoja nuo NT$1.02M iki NT$1.43M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Logitech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Logitech kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Optikos inžinierius pozicijai Logitech in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$1,433,762. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Logitech Optikos inžinierius pozicijai in Taiwan yra NT$1,024,116.

