Logitech Mechanikos inžinierius Atlyginimai Greater Taipei Area vietovėje

Mechanikos inžinierius kompensacija in Greater Taipei Area Logitech įmonėje svyruoja nuo NT$1.74M per year I3 lygiui iki NT$2.57M per year I4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Taipei Area paketo suma yra NT$1.81M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Logitech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Logitech kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Mechanikos inžinierius by Logitech in Greater Taipei Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van NT$3,215,277. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Logitech vir die Mechanikos inžinierius rol in Greater Taipei Area is NT$2,185,985.

