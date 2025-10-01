Mechanikos inžinierius kompensacija in Greater Taipei Area Logitech įmonėje svyruoja nuo NT$1.74M per year I3 lygiui iki NT$2.57M per year I4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Taipei Area paketo suma yra NT$1.81M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Logitech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Logitech kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)