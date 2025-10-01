Bendrovių katalogas
Logitech
Logitech Pramonės dizaineris Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Pramonės dizaineris kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Logitech įmonėje yra $133K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Logitech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Iš viso per metus
$133K
Lygis
I3
Bazinis
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Priedas
$0
Metai įmonėje
9 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Logitech?

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Logitech kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pramonės dizaineris pozicijai Logitech in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $239,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Logitech Pramonės dizaineris pozicijai in San Francisco Bay Area yra $133,200.

