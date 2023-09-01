Bendrovių katalogas
LoadShare Networks
LoadShare Networks Atlyginimai

LoadShare Networks atlyginimas svyruoja nuo $19,975 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $69,563 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LoadShare Networks. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Produkto vadovas
$67.5K
Programų vadovas
$30.2K
Programinės įrangos inžinierius
$20K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$69.6K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą LoadShare Networks gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $69,563. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LoadShare Networks yra $48,852.

