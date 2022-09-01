Bendrovių katalogas
LKQ
LKQ Atlyginimai

LKQ atlyginimas svyruoja nuo $57,486 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $102,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LKQ. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $102K
Verslo analitikas
$57.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$72.3K

DUK

Didžiausią atlyginimą LKQ gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $102,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LKQ yra $72,271.

