LiveIntent
LiveIntent Atlyginimai

LiveIntent atlyginimas svyruoja nuo $86,700 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $220,000 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LiveIntent. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Pardavimai
Median $220K
Duomenų mokslininkas
$86.7K
Produkto vadovas
$87.1K

Programinės įrangos inžinierius
$99.5K
DUK

Didžiausią atlyginimą LiveIntent gauna Pardavimai su metine bendra kompensacija $220,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LiveIntent yra $93,296.

