Bendrovių katalogas
Licious
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Backend programinės įrangos inžinierius

  • Greater Bengaluru

Licious Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Licious įmonėje yra ₹4.68M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Licious bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹4.68M
Lygis
Software Development Engineer 3
Bazinis
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Priedas
₹0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Licious?

₹13.98M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Licious in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹5,008,476. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Licious Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹4,643,116.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Licious

Susijusios bendrovės

  • Facebook
  • Uber
  • Roblox
  • Square
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai