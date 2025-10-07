Bendrovių katalogas
LG Ads Full-Stack programinės įrangos inžinierius Atlyginimai India vietovėje

Vidutinė Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacijos in India paketo suma LG Ads įmonėje yra ₹4.84M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą LG Ads bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Iš viso per metus
₹4.84M
Lygis
L3
Bazinis
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹303K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai LG Ads?

₹13.98M

Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai LG Ads in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,536,340. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LG Ads Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹5,180,077.

