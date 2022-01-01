Bendrovių katalogas
LG Ads Atlyginimai

LG Ads atlyginimas svyruoja nuo $29,768 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $331,500 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LG Ads. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $65.6K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$29.8K
Duomenų mokslininkas
$332K

Elektros inžinierius
$87.4K
Produkto vadovas
$217K
Pardavimai
$191K
Pardavimų inžinierius
$147K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$86.5K
DUK

The highest paying role reported at LG Ads is Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LG Ads is $117,348.

