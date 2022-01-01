Bendrovių katalogas
Levi's
Levi's Atlyginimai

Levi's atlyginimas svyruoja nuo $25,761 bendros metinės kompensacijos Rizikos kapitalo investuotojas žemiausiame taške iki $211,050 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Levi's. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Buhalteris
$155K
Duomenų mokslininkas
$51.6K
Rinkodara
$71.4K

Produkto dizaineris
$151K
Produkto vadovas
$211K
Programinės įrangos inžinierius
$36.2K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$70.7K
Rizikos kapitalo investuotojas
$25.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą Levi's gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $211,050. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Levi's yra $71,011.

Kiti ištekliai