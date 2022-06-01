Bendrovių katalogas
Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Atlyginimai

Levi Ray & Shoup vidutinis atlyginimas yra $154,690 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Levi Ray & Shoup. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/27/2025

Programinės įrangos inžinierius
$155K
DUK

Didžiausią atlyginimą Levi Ray & Shoup gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $154,690. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Levi Ray & Shoup yra $154,690.

