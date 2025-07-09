Bendrovių katalogas
Leverage Edu
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Leverage Edu Atlyginimai

Leverage Edu atlyginimas svyruoja nuo $4,546 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $9,244 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Leverage Edu. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Rinkodara
$4.5K
Pardavimai
$6.5K
Programinės įrangos inžinierius
$9.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Leverage Edu gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $9,244. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Leverage Edu yra $6,472.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Leverage Edu

Susijusios bendrovės

  • Netflix
  • Amazon
  • Stripe
  • Square
  • Snap
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai