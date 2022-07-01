Bendrovių katalogas
LevelTen Energy
LevelTen Energy Atlyginimai

LevelTen Energy atlyginimas svyruoja nuo $222,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $241,200 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LevelTen Energy. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $222K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$239K
Techninių programų vadovas
$241K

DUK

Didžiausią atlyginimą LevelTen Energy gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $241,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LevelTen Energy yra $238,800.

