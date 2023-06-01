Bendrovių katalogas
Levels Health
Levels Health Atlyginimai

Levels Health atlyginimas svyruoja nuo $27,317 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $211,050 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Levels Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Produkto dizaineris
$99.5K
Pardavimai
$27.3K
Programinės įrangos inžinierius
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

DUK

Didžiausią atlyginimą Levels Health gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $211,050. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Levels Health yra $99,500.

