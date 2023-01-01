Bendrovių katalogas
Level Home Atlyginimai

Level Home atlyginimas svyruoja nuo $47,463 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $220,500 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Level Home. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/27/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $180K
Produkto vadovas
$221K
Projektų vadovas
$47.5K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Level Home kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Level Home gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $220,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Level Home yra $179,875.

