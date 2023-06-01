Bendrovių katalogas
Level Ex
Level Ex Atlyginimai

Level Ex atlyginimas svyruoja nuo $91,800 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $125,625 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Level Ex. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Duomenų analitikas
$91.8K
Produkto dizaineris
$126K
Programinės įrangos inžinierius
$114K

DUK

Didžiausią atlyginimą Level Ex gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $125,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Level Ex yra $113,565.

