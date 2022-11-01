Bendrovių katalogas
Lessen Atlyginimai

Lessen atlyginimas svyruoja nuo $119,400 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $298,500 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Lessen. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $125K
Verslo analitikas
$129K
Produkto dizaineris
$119K

Produkto vadovas
$177K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$299K
DUK

Didžiausią atlyginimą Lessen gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $298,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lessen yra $129,350.

