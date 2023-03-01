Directory delle Aziende
Leroy Merlin
Leroy Merlin Stipendi

L'intervallo di stipendi di Leroy Merlin va da $13,127 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $114,425 per un Produkto dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Leroy Merlin. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $35.1K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $77.4K
Duomenų mokslo vadovas
$27.6K

Duomenų mokslininkas
$16.1K
Produkto dizaineris
$114K
Pardavimai
$13.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$104K
Techninis programų vadovas
$53.4K
Rizikos kapitalo investuotojas
$20.8K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Leroy Merlin è Produkto dizaineris at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $114,425. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Leroy Merlin è di $35,087.

