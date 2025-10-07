Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Leidos įmonėje sudaro $84.8K per year T1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $80K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Leidos bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
T1
$84.8K
$84.8K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
