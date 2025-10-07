Tinklų inžinierius kompensacija in United States Leidos įmonėje svyruoja nuo $74.6K per year T1 lygiui iki $99.1K per year T2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $75K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Leidos bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
