Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Leidos įmonėje svyruoja nuo $84.4K per year T1 lygiui iki $233K per year T6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $98K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Leidos bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
