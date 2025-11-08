Bendrovių katalogas
Leidos
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas
  • T5

Duomenų mokslininkas Lygis

T5

Lygiai Leidos

Palyginti lygius
  1. T1
  2. T2
  3. T3
    4. Rodyti 3 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
$229,334
Bazinis atlyginimas
$210,167
Akcijų skyrimas ()
$16,667
Premija
$2,500
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Leidos

Susijusios bendrovės

  • Wipro
  • Change Healthcare
  • Quest Diagnostics
  • Maximus
  • EPAM Systems
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai