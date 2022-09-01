Bendrovių katalogas
Leica Geosystems
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Leica Geosystems Atlyginimai

Leica Geosystems atlyginimas svyruoja nuo $45,188 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $120,142 Techninės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Leica Geosystems. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $116K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Techninės įrangos inžinierius
$120K
Žmogiškieji ištekliai
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produkto vadovas
$109K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

El rol amb millor retribució reportat a Leica Geosystems és Techninės įrangos inžinierius at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $120,142. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Leica Geosystems és $112,185.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Leica Geosystems

Susijusios bendrovės

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai