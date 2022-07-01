Bendrovių katalogas
Leia
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Leia Atlyginimai

Leia atlyginimas svyruoja nuo $98,000 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $228,850 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Leia. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $165K
Duomenų mokslininkas
$98K
Techninių programų vadovas
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Leia gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $228,850. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Leia yra $165,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Leia

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • LinkedIn
  • Google
  • SoFi
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai