Bendrovių katalogas
Ledcor
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Ledcor Atlyginimai

Ledcor atlyginimas svyruoja nuo $35,987 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $73,563 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ledcor. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Statybos inžinierius
Median $62.3K
Projektų vadovas
Median $46.5K
Verslo analitikas
$36K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programinės įrangos inžinierius
$73.6K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Ledcor gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $73,563. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ledcor yra $54,400.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ledcor

Susijusios bendrovės

  • PayPal
  • Pinterest
  • Intuit
  • Google
  • Databricks
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai