LeasePlan
LeasePlan Atlyginimai

LeasePlan atlyginimas svyruoja nuo $10,235 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $159,100 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LeasePlan. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $90.6K
Verslo analitikas
$68.6K
Duomenų analitikas
$70.4K

Duomenų mokslininkas
$10.2K
Produkto dizaineris
$87K
Kibernetinio saugumo analitikas
$111K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$159K
Sprendimų architektas
$122K
The highest paying role reported at LeasePlan is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LeasePlan is $88,797.

