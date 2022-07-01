Bendrovių katalogas
Learning Technologies Group plc
Learning Technologies Group plc Atlyginimai

Learning Technologies Group plc atlyginimas svyruoja nuo $30,320 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $113,565 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Learning Technologies Group plc. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/22/2025

Rinkodara
$114K
Programinės įrangos inžinierius
$30.3K
DUK

Didžiausią atlyginimą Learning Technologies Group plc gauna Rinkodara at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $113,565. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Learning Technologies Group plc yra $71,943.

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/learning-technologies-group-plc/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.