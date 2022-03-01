LeanIX Atlyginimai

Bendrovių katalogas
LeanIX atlyginimas svyruoja nuo $57,897 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $101,654 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LeanIX. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $69.4K
Valdymo konsultantas
Median $102K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$69.3K

Produkto dizaineris
$57.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$83.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą LeanIX gauna Valdymo konsultantas su metine bendra kompensacija $101,654. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LeanIX yra $69,396.

