Bendrovių katalogas
Lean Staffing Solutions
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Lean Staffing Solutions Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Colombia Lean Staffing Solutions įmonėje svyruoja nuo COP 140.93M iki COP 192.94M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lean Staffing Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Lean Staffing Solutions kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

COP 639.15M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Lean Staffing Solutions?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Lean Staffing Solutions in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 192,944,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lean Staffing Solutions Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Colombia yra COP 140,933,228.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Lean Staffing Solutions

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Dropbox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai