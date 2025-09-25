Bendrovių katalogas
Lean Staffing Solutions Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in Colombia Lean Staffing Solutions įmonėje svyruoja nuo COP 31.16M iki COP 45.22M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lean Staffing Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

COP 35.34M - COP 41.04M
Colombia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
COP 31.16MCOP 35.34MCOP 41.04MCOP 45.22M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

COP 639.15M

Kokie yra karjeros lygiai Lean Staffing Solutions?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Lean Staffing Solutions in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 45,222,062. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lean Staffing Solutions Verslo analitikas pozicijai in Colombia yra COP 31,161,421.

