Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in Colombia Lean Staffing Solutions įmonėje svyruoja nuo COP 20.56M iki COP 28.73M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lean Staffing Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!