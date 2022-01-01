Directory delle Aziende
League
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

League Stipendi

L'intervallo di stipendi di League va da $68,665 in compensazione totale all'anno per un Verslo plėtra all'estremità inferiore a $150,750 per un Kibernetinio saugumo analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di League. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $120K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Verslo plėtra
$68.7K
Kopijų rašytojas
$70.9K
Teisinis
$144K
Produkto dizaineris
$116K
Kibernetinio saugumo analitikas
$151K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-League הוא Kibernetinio saugumo analitikas at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $150,750. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-League הוא $132,102.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per League

Aziende correlate

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse