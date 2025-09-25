Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Singapore LeadIQ įmonėje svyruoja nuo SGD 151K iki SGD 220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą LeadIQ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!