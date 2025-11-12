Bendrovių katalogas
Lead Bank
Lead Bank Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Lead Bank įmonėje yra $193K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lead Bank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Iš viso per metus
$193K
Lygis
L4
Bazinis
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Priedas
$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
4 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Lead Bank in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $217,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lead Bank Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $185,000.

