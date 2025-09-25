Bendrovių katalogas
LayerZero Labs Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Canada LayerZero Labs įmonėje svyruoja nuo CA$368K iki CA$504K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą LayerZero Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$399K - CA$473K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$368KCA$399KCA$473KCA$504K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai LayerZero Labs in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$503,816. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LayerZero Labs Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Canada yra CA$368,005.

