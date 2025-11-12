Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Lattice įmonėje svyruoja nuo $206K per year L3 lygiui iki $229K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $220K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lattice bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
$154K
$154K
$0
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$229K
$229K
$0
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Lattice kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
3 years post-termination exercise window.