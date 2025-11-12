Bendrovių katalogas
Latham & Watkins
Latham & Watkins Asocijuotasis Atlyginimai

Vidutinė Asocijuotasis bendra kompensacija in United States Latham & Watkins įmonėje svyruoja nuo $451K iki $644K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Latham & Watkins bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$517K - $605K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$451K$517K$605K$644K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Kokie yra karjeros lygiai Latham & Watkins?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Asocijuotasis pozicijai Latham & Watkins in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $643,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Latham & Watkins Asocijuotasis pozicijai in United States yra $451,000.

