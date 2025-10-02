Bendrovių katalogas
Latham & Watkins
Latham & Watkins Teisiniai reikalai Atlyginimai Greater Los Angeles Area vietovėje

Vidutinė Teisiniai reikalai kompensacijos in Greater Los Angeles Area paketo suma Latham & Watkins įmonėje yra $265K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Latham & Watkins bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Iš viso per metus
$265K
Lygis
-
Bazinis
$235K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$30K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Latham & Watkins?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Teisiniai reikalai pozicijai Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area siekia metinę bendrą kompensaciją $447,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Latham & Watkins Teisiniai reikalai pozicijai in Greater Los Angeles Area yra $235,000.

