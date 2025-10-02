Bendrovių katalogas
Landmark Group
Landmark Group Produkto vadovas Atlyginimai Greater Dubai Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Greater Dubai Area paketo suma Landmark Group įmonėje yra AED 636K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Landmark Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Iš viso per metus
AED 636K
Lygis
-
Bazinis
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Priedas
AED 0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
12 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Landmark Group?

AED 588K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Produkto vadovas role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

