  Atlyginimai
  Verslo analitikas

  Visi Verslo analitikas atlyginimai

  Moscow Metro Area

Lamoda Verslo analitikas Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Verslo analitikas kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Lamoda įmonėje yra RUB 3.03M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lamoda bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 3.03M
Lygis
L2
Bazinis
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 233K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Lamoda?

RUB 13.36M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Lamoda in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 7,801,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lamoda Verslo analitikas pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 3,031,156.

