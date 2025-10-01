Bendrovių katalogas
Lam Research
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Mechanikos inžinierius

  • Visi Mechanikos inžinierius atlyginimai

  • Greater Bengaluru

Lam Research Mechanikos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Lam Research įmonėje yra ₹2.28M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lam Research bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹2.28M
Lygis
L3
Bazinis
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹207K
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
13 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Lam Research?

₹13.94M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Lam Research kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Mechanikos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Lam Research in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,715,319. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lam Research Mechanikos inžinierius pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹2,099,653.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Lam Research

Susijusios bendrovės

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai