Lam Research
Lam Research Duomenų mokslininkas Atlyginimai India vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lam Research bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

₹13.94M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Lam Research kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹4,743,899. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Duomenų mokslininkas role in India is ₹3,164,270.

