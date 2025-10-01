Bendrovių katalogas
Lam Research
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Chemijos inžinierius

  • Visi Chemijos inžinierius atlyginimai

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Chemijos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Chemijos inžinierius kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Lam Research įmonėje yra $186K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lam Research bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Iš viso per metus
$186K
Lygis
L4
Bazinis
$162K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$24K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Lam Research?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Lam Research kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Chemijos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Process Engineer

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Chemijos inžinierius pozicijai Lam Research in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $287,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lam Research Chemijos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $188,333.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Lam Research

Susijusios bendrovės

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai