  • Atlyginimai
  • Chemijos inžinierius

  • Visi Chemijos inžinierius atlyginimai

  • Greater Portland Area

Lam Research Chemijos inžinierius Atlyginimai Greater Portland Area vietovėje

Vidutinė Chemijos inžinierius kompensacijos in Greater Portland Area paketo suma Lam Research įmonėje yra $170K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lam Research bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
Iš viso per metus
$170K
Lygis
L5
Bazinis
$170K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Lam Research?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Lam Research kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Chemijos inžinierius ve společnosti Lam Research in Greater Portland Area představuje roční celkovou odměnu $212,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lam Research pro pozici Chemijos inžinierius in Greater Portland Area je $156,500.

