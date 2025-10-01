Bendrovių katalogas
Lalamove
  Greater Hong Kong Area

Lalamove Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Hong Kong Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Hong Kong Area paketo suma Lalamove įmonėje yra HK$334K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lalamove bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Iš viso per metus
HK$334K
Lygis
L2
Bazinis
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Priedas
HK$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Lalamove?

HK$1.25M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Lalamove in Greater Hong Kong Area siekia metinę bendrą kompensaciją HKHK$3,493,986. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lalamove Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Hong Kong Area yra HKHK$2,412,249.

