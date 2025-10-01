Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Kyndryl įmonėje svyruoja nuo $128K per year Band 6 lygiui iki $193K per year Band 9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $122K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kyndryl bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą