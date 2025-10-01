Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Hyderabad Area Kyndryl įmonėje sudaro ₹53.6K per year Band 9 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kyndryl bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹53.6K
₹52.4K
₹0
₹1.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
