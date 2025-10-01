Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Austin Area Kyndryl įmonėje svyruoja nuo $106K per year Band 6 lygiui iki $121K per year Band 8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Austin Area paketo suma yra $107K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kyndryl bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą