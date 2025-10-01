Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Bengaluru Kyndryl įmonėje sudaro ₹32.1K per year Band 7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹33.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kyndryl bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹32.1K
₹32.1K
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
