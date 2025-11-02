Bendrovių katalogas
Vidutinė Rizikos kapitalo investuotojas bendra kompensacija in Taiwan Kronos Research įmonėje svyruoja nuo NT$1.63M iki NT$2.28M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kronos Research bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NT$1.77M - NT$2.14M
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NT$1.63MNT$1.77MNT$2.14MNT$2.28M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Kronos Research in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,275,489. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kronos Research Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in Taiwan yra NT$1,628,152.

